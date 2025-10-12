Простой пароль от Wi-Fi может ударить по кошельку и привести к уголовке
Использование беспроводной сети без надёжной защиты чревато не только утратой денег, но и серьёзными правовыми последствиями. Пренебрежение шифрованием и простые пароли делают вашу точку доступа удобной мишенью для злоумышленников. Об этом сообщил RT старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев.
Юридическая ответственность за действия, совершённые через Wi‑Fi, лежит на его владельце, подчеркнул эксперт. Если через вашу сеть совершается запрещённое деяние, именно вы будете отвечать перед законом, пока не докажете обратное.
«Так как IP-адрес принадлежит конкретному человеку, отвечать будет именно он», — пояснил Деревлев.
Отдельная зона риска — дачные участки с «умным домом». Различные контроллеры и IoT‑устройства часто содержат уязвимости, которые привлекают мошенников и открывают дорогу к взлому домашней сети. Через подобные бреши злоумышленники получают доступ к роутеру и используют его в своих целях.
