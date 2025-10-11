Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам квартиру за 18 млн и 3 млн сверху

Петербургская пенсионерка лишилась более 20 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Злоумышленники в течение четырёх месяцев представлялись женщине сотрудниками различных учреждений и убедили её перевести им свыше 3 миллионов рублей под предлогом обеспечения сохранности средств. После этого они уговорили пенсионерку продать квартиру и передать им вырученные 17,8 миллиона рублей.

«Пенсионерка из Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что в течение четырех месяцев ей на мобильный телефон звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками различных структур и под предлогом сохранности денежных средств, убедили пенсионерку перевести на их банковские счета 3 155 000 рублей», — приводит сообщение ведомства телеканал «Санкт-Петербург».

Возбуждено уголовное дело, ведётся розыск преступников. Общий ущерб от их действий составил 20 миллионов 955 тысяч рублей.

Телефонных мошенников часто выдаёт специфический говор. Ранее доктор психологических наук рекомендовал в разговоре с незнакомцами обращать внимание на иностранный акцент, а также тюремный и уличный жаргон.