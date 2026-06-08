Мишень для кибератак: Как защитить Wi-Fi роутер от соседей и мошенников

Опасность подключения соседа к домашней сети не ограничивается падением скорости. Незваный гость превращается в проводника для кибератак, предупредил специалист по информационной безопасности Алексей Миронов. По его словам, через роутер злоумышленник способен подделать настоящий сайт банка, подсунув его фальшивую копию, или попытаться внедриться в умные устройства.

Для обеспечения безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3, поскольку устаревшие стандарты уже не обеспечивают надлежащей защиты. Простые пароли вроде «qwerty» или словарные последовательности совершенно не подходят, необходима длинная комбинация из строчных и заглавных букв, цифр и специальных символов.

«Дополнительным барьером станет отключение видимости сети. После этой настройки ваш Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных соединений у окружающих...» — подчеркнул IT-эксперт в интервью «Ленте.ру».

Ранее россиянам объяснили, как создавать пароли, которые не взломают. Надёжный пароль должен быть длинным, уникальным и непредсказуемым, а старые уловки вроде замены букв символами уже не спасают от взлома.