«Люди мыслят паттернами»: Названы главные правила создания надёжного пароля

Всемирный день пароля отмечается 7 мая. В честь этой даты эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил «Москве 24», как сделать свой код действительно надёжным.

Самый безопасный вариант — использовать специальные генераторы. Люди мыслят примерно одинаковыми паттернами, поэтому даже самую хитрую комбинацию, придуманную человеком, мошенникам проще подобрать. Генератор же создаёт код без участия интеллекта, и конечный результат может не иметь даже традиционного буквенно-цифрового вида.

Если всё же предпочитаете придумывать пароль сами, избегайте личной информации (имён, дат рождения). Используйте рандомные сочетания: не только цифры и буквы разного регистра, но и знаки, не характерные для алфавита (если площадка позволяет). Длина должна быть не менее 7 символов — всё, что короче, резко повышает риск взлома.

Меняйте коды примерно раз в полгода. Даже самый надёжный пароль можно случайно «засветить», поэтому периодическое обновление обязательно.

