Что делать, если взломали «Госуслуги»: инструкция по защите аккаунта Оглавление Что такое «Госуслуги» и зачем их взламывают мошенники Как узнать, что ваш аккаунт взломали Как аферисты могут получить доступ к вашим данным Что делать немедленно при подозрении на взлом Если доступ к аккаунту ещё есть Если доступ потерян (аккаунт украден) Как восстановить доступ к «Госуслугам» Как защитить аккаунт на «Госуслугах» (профилактика) Что делать, если мошенники уже оформили кредит Заключение Взломали аккаунт на «Госуслугах»? Узнайте, как это распознать, что делать немедленно, куда звонить и как восстановить доступ. Советы по защите: двухфакторная аутентификация, самозапрет на кредиты. 15 апреля, 22:35

В России участились случаи попыток взлома профилей граждан на сервисе «Госуслуги». И поэтому люди интересуются, как можно обезопасить свои данные и как остановить мошенников.

Что такое «Госуслуги» и зачем их взламывают мошенники

«Госуслуги» (ЕПГУ) — это единый федеральный портал и мобильное приложение для взаимодействия граждан и организаций с органами власти в цифровом формате. Сервис позволяет подавать заявления, оплачивать госпошлины, штрафы и налоги, записываться к врачу и получать справки онлайн, без личного посещения ведомств.

Мошенников «Госуслуги» интересуют прежде всего из-за того, что там хранятся личные данные граждан. Если ими воспользоваться, то можно будет оформить новую электронную сим-карту для совершения фишинговых схем, взять кредит или микрозайм. Зная информацию о вас, они могут притвориться вами или сотрудником банка, чтобы выманить деньги у вас или ваших родных, а также использовать информацию о вас для других махинаций.

С помощью «Госуслуг» можно оформить различные выплаты, в том числе налоговые. Одна из таких — вычет, он положен при покупке недвижимости, плате за обучение, лечение и многих других тратах. Сумма вычета варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Эти деньги могут стать объектом интереса мошенников.

Как узнать, что ваш аккаунт взломали

Явное свидетельство того, что кто-то пытается получить доступ к вашему аккаунту — СМС с кодом подтверждения, который вы не запрашивали. Об этом говорит и то, что поменялись данные в профиле, например телефон для уведомлений, email или банковские реквизиты. Это можно проверить в разделе «Настройки профиля».

Также в личном кабинете появились не ваши запросы (например, заявление на пособие, штрафы, кредиты). Пропала история прошлых обращений, появились новые начисления или задолженности в разделе «Штрафы и задолженности». Возможно, мошенники оформили кредит. Ещё один признак — вы не можете войти в аккаунт. Ваш пароль не подходит, а email для смены пароля не совпадает с вашим. Мошенники сразу сделали всё, чтобы вы не получили доступ к своим «Госуслугам».

Как аферисты могут получить доступ к вашим данным

Аферисты изобретают всё более изощрённые схемы для попытки кражи ваших данных. В последнее время популярность приобрела такая тактика: вам сообщают о получении заказа или посылки через интернет-магазин в расчёте на то, что при согласии или отказе вы назовёте код. Этот код может прийти в СМС под видом кода из онлайн-магазина или другого ресурса. Если вы его назовёте, вам может прийти письмо с якобы предупреждением от Минцифры или другой организации: мол, на ваше имя оформлена электронная подпись, доверенность или что-либо ещё, — мошенники рассчитывают, что вы занервничаете и будете звонить им в надежде спасти свои данные и таким образом назовёте им коды подтверждения и пароли. Также они могут убеждать вас разговаривать с ними в конфиденциальной обстановке — это маркер.

Помните: никакие онлайн-магазины, службы доставки, а тем более ведомства и сами «Госуслуги» не будут запрашивать ваш код доступа, пароли, данные банковских карт!

Что делать немедленно при подозрении на взлом

Если вы видите, что ваш аккаунт подвергается атаке или уже украден, нужно срочно предотвратить взлом либо блокировать профиль. Для этого нужно:

Если доступ к аккаунту ещё есть

Первым делом срочно поменяйте пароль и настройте двухфакторную защиту: старайтесь придумывать сложные пароли, никак не связанные с вами персонально. Если доступа к аккаунту уже нет, попробуйте восстановить его через телефон или email. Это поможет, когда мошенники ещё не успели сменить эти данные в кабинете.

Далее:

Выйдите из своего аккаунта на всех устройствах: телефоне, компьютере, планшете. Это можно сделать на самих «Госуслугах». Зайдите в «Профиль» -> «Безопасность» -> «Действия в системе» -> «Выйти» -> «Мобильные приложения» -> «Выйти». Сделать это нужно как можно быстрее, пока мошенники не взломали доступ и не сменили пароли на свои. Проверьте данные: телефон, email, банковские реквизиты, адрес регистрации и паспортные данные. Если что-то изменилось, срочно измените на ваши личные и пароль. Проверьте заявки и задолженности: посмотрите, не совершались ли какие-либо действия от вашего лица. Для этого зайдите в личный кабинет -> «Профиль» -> «Безопасность» -> «Действия в системе». Если вы видите, что от вашего имени оформлены заявки в какие-то учреждения, обязательно свяжитесь с ними и отзовите. Это касается в том числе разрешений на совершение различных действий.

Если доступ потерян (аккаунт украден)

Если уже очевидно, что вы потеряли доступ к вашему аккаунту, то нужно срочно обратиться за помощью.

Обратитесь в техподдержку «Госуслуг» по бесплатной горячей линии 8-800-100-70-10, она работает круглосуточно. На сайте «Госуслуги» можно оставить обращение в разделе «Помощь».

Проверьте свою кредитную историю. Это можно сделать на сайте кредитного бюро. Обнаружив незнакомые кредиты, свяжитесь с банком и сообщите, что вы не оформляли их. Одновременно напишите заявление в полицию.

Как восстановить доступ к «Госуслугам»

Есть три способа для восстановления доступа в свой аккаунт на «Госуслугах»:

На сайте «Госуслуги». На странице авторизации кликните на восстановление доступа. Подготовьте заранее номер СНИЛС, паспорта или ИНН. Код для смены пароля придёт по почте или в СМС. Через онлайн-банк. Войдя в свой профиль банковского кабинета, вы можете найти опцию «Восстановить доступ» к «Госуслугам». Через МФЦ. Самый надёжный способ. Для подачи заявления в отделении потребуются паспорт и СНИЛС.

Как защитить аккаунт на «Госуслугах» (профилактика)

Есть простые способы защиты вашего аккаунта и данных от аферистов.

Настройте многофакторную систему защиты. У «Госуслуг» есть несколько вариантов: одноразовые коды, СМС и биометрия. Можно подключить все сразу или хотя бы два фактора защиты. Тогда при входе нужно будет вводить не только пароль, но и ещё, например, код, присланный на телефон. Это усложнит задачу мошенникам. Подключите сообщения о входе в ваш аккаунт. Тогда вы сразу узнаете, что кто-то вошёл в ваши «Госуслуги», и сможете оперативно связаться с техподдержкой или сменить пароль. Настройте контрольный вопрос. На него нужно отвечать, если кто-то воспользуется схемой восстановления пароля. Используйте сложные пароли. Это должно быть сочетание цифр, букв и символов (лучше разными регистрами), которые не встречаются в других ваших аккаунтах. Регулярно их меняйте — это важно. Не переходите по подозрительным ссылкам от «Госуслуг». Заходите на сайт, вбивая самостоятельно адрес в поисковой строке. Если вам пришла ссылка якобы от сервиса, внимательно изучите URL: мошенники могут изменить одну букву в названии либо использовать другой домен, например com. Никому не сообщайте никакие коды. Не делитесь информацией, присланной в СМС или по почте. Если кто-то настойчиво требует от вас коды из сообщений, это повод задуматься. Лучше всего прервать такую беседу и самостоятельно связаться с техподдержкой «Госуслуг» и любых других учреждений. Установите самозапрет на выдачу кредитов. Поставьте запрет на выдачу кредитов в банках и МФО без вашего присутствия. Снять это ограничение без вашего персонального госключа невозможно — для этого надо вам лично идти в банк.

Что делать, если мошенники уже оформили кредит

Главное — не паниковать и действовать быстро. Обратитесь в банк или МФО и сообщите, что заявку на кредит подали мошенники. Если её ещё не одобрили, можно будет отменить.

Если организация уже одобрила заявку, запросите копию заявки и приложенного к ней паспорта. Заблокируйте ваш личный кабинет, проверьте кредитную историю, пишите заявление в полицию и уведомите банк/МФО о мошенничестве. Обязательно получите талон-уведомление в полиции — это доказательство для банка. В банке/МФО потребуйте аннулировать кредит, провести внутреннее расследование и прекратить начисление процентов. Кредитный договор можно признать незаключённым через суд, если вы докажете, что не подписывали его.

Сохраните доказательства, что вы не обращались за кредитом. Например, укажите, что на «Госуслуги» под вашей учётной записью вошли из места, не совпадающего с вашим IP‑адресом, или подписи в заявлении и вашем паспорте различаются.

Требуйте копии документов (договор, заявку, копию паспорта) у кредитора, чтобы показать, что подпись не ваша или данные подделаны.

Если банк отказывает в признании кредита мошенническим и предоставляет шаблонный ответ, нужно обращаться в суд, а также подавать жалобу в интернет-приёмную ЦБ РФ.

Если кредит был оформлен, несмотря на действующий самозапрет, банк не имеет права требовать исполнения обязательств по такому договору, так как он нарушает установленное вами ограничение. В таком случае немедленно подавайте жалобу в Банк России, заявление в полицию о мошенничестве и претензию в банк/МФО.

Заключение

Мошенники изобретают новые и новые способы обманов, поэтому следует всегда быть начеку, чтобы не попасться. Главное — никому не сообщайте никакие коды, независимо от того, запрашивали ли вы их или нет. Ведомства, маркетплейсы и службы доставки в них не нуждаются. Также помните, что аферисты играют на ваших чувствах и эмоциях — поэтому запугивают тем, что ваши средства якобы в опасности, ваши данные похищают, от вашего имени финансируют украинские формирования, и прочими страшилками. Представители министерств и ведомств не общаются с гражданами просто так по телефону и не требуют решить вопрос здесь и сейчас.

Установите на «Госуслугах» двухфакторную защиту, почаще меняйте пароли, а в случае, если вам кто-то звонит и убеждает, попросите подождать и перезвонить — аферист будет настаивать на конфиденциальности, срочности и непрерывности диалога. Спросите совета у тех, кому доверяете, — у близких, коллег, руководителя. В случае же взлома не паникуйте и обратитесь в МФЦ и банки. И здесь, действительно, чем скорее тем лучше. Идеальное решение — последовать правилу, сформулированному в одном из самых известных романов: «Никогда не разговаривайте с неизвестными».

Авторы Екатерина Субботина