Новосибирского хакера взяли за место, которое он демонстрировал на взломанных экранах

22-летний житель Новосибирска приговорён к двум годам ограничения свободы за взлом видеокамер и сайтов в девяти городах России, сообщает kp.ru. По данным издания, три года назад он окончил школу, нигде не работал и жил с матерью, а в интернете нашёл инструкцию по установке хакерской программы для взлома IP-адресов.

С мая 2022 года взломщик получал доступ к системам безопасности организаций и устраивал выходки: писал оскорбления в бегущей строке домофона новосибирской многоэтажки, взламывал камеры продуктового магазина в Туле, стоматологической клиники в Челябинске, частного дома в Краснодаре, а в 2023–2024 годах дистанционно транслировал непристойные кадры на экран магазина в Волгограде, включал нецензурные голосовые сообщения в клинике в Уфе и ТЦ в Иркутске.

Позднее он атаковал камеры гимназии в Екатеринбурге, храма в Новосибирске, а также взломал веб-сервис и институт СО РАН. Свидетель обратился в полицию, оперативники пришли домой к родителям хакера и изъяли компьютер, после чего были заведены 15 уголовных дел. Вину взломщик признал полностью. В суде он заявил, что целью был сам взлом без кражи данных и без ущерба.

Ущерб действительно не был установлен, иски никто не заявлял. Ранее парень не был судим, его оставили под подпиской о невыезде, а компьютер конфисковали в доход государства. Приговором ему также запретили выезжать за пределы Новосибирска без разрешения и обязали отмечаться в спецоргане.

