Выжженная земля: Украинские хакеры стали уничтожать информацию российских компаний

Характер кибервойны против России кардинально изменился. Как выяснили «Известия», проукраинские хакеры больше не стремятся привлечь внимание – они перешли к тактике «выжженной земли», полностью уничтожая данные российских компаний и госструктур.

По данным Solar 4RAYS, в 2025 году зафиксировано 9,3 миллиона случаев заражения российских компаний вредоносным программным обеспечением. В результате пострадали 38,5 тысячи организаций.

76% критических кибератак были направлены на полное уничтожение инфраструктуры. Лидерами среди угроз стали вирусы-шифровальщики (44%) и вайперы (32%) – программы, которые безвозвратно уничтожают данные.

Если прежде хакеры шифровали файлы и требовали выкуп за их восстановление, то теперь, по словам заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петра Белова, злоумышленники не просят денег. Речь идёт о полном уничтожении информации.

«Подобные атаки, нацеленные на безвозвратное разрушение информационных ресурсов, стали всё более распространёнными», – подтверждают в НКЦКИ.

По данным Kaspersky Threat Intelligence Portal, сейчас действуют более 100 уникальных хакерских группировок, нацеленных на российские организации. Среди наиболее заметных – Bearlyfy (Laboo.boo), действующая с начала 2025 года, BO Team (связана с ГУР Минобороны Украины), проукраинские Shedding Zmiy, Lifting Zmiy, Partisan Zmiy и 4B1D.

Мотивы атак разные: цифровой вандализм, саботаж, сокрытие следов проникновения, остановка бизнес-процессов, а также психологическое давление и экономический ущерб.

Ранее Life.ru писал, что хакерское объединение «IT-армия Украины» объявило о добровольной паузе в своих действиях на 9-11 мая в связи с согласием Киева на перемирие. Однако хакеры пообещали немедленно возобновить атаки в случае его нарушения.