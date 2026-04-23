Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 10:59

МВД выпустило чек-лист по защите домашнего Wi-Fi от хакеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JOURNEY STUDIO7

В эпоху тотальной цифровизации даже ваш домашний роутер может стать воротами для злоумышленников. Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ выпустило памятку, как не подарить хакерам доступ к личным данным.

Главные правила: установите сложный пароль на своём устройстве, смените «дефолтные» логин и пароль у администратора роутера и регулярно просматривайте список подключённых к Wi-Fi гаджетов.

«Мы обсудили, зачем преступникам может понадобиться доступ к вашей домашней сети. Теперь предлагаем пройти короткий чек-лист. Если хотя бы на один пункт вы отвечаете «нет» — сеть уже уязвима», — предупреждают в ведомстве.

Игнорирование этих правил может привести к краже паролей от банковских приложений, перехвату переписки и даже использованию вашего интернета для противоправных действий. Не ленитесь менять настройки — это ваша цифровая безопасность.

Сайты из «белого списка» начнут работать без Сети и от домашнего Wi-Fi

Ранее Life.ru писал, что россиян предупредили о штрафе до 200 тысяч рублей за подключение к соседскому Wi-Fi. Если роутер открыт, доказать, что подключение произошло вопреки воле хозяина, почти невозможно. Однако доступ, полученный путём подбора пароля или с помощью специальных программ, считается вмешательством в работу сети.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Дарья Денисова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar