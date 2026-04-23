МВД выпустило чек-лист по защите домашнего Wi-Fi от хакеров

В эпоху тотальной цифровизации даже ваш домашний роутер может стать воротами для злоумышленников. Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ выпустило памятку, как не подарить хакерам доступ к личным данным.

Главные правила: установите сложный пароль на своём устройстве, смените «дефолтные» логин и пароль у администратора роутера и регулярно просматривайте список подключённых к Wi-Fi гаджетов.

«Мы обсудили, зачем преступникам может понадобиться доступ к вашей домашней сети. Теперь предлагаем пройти короткий чек-лист. Если хотя бы на один пункт вы отвечаете «нет» — сеть уже уязвима», — предупреждают в ведомстве.

Игнорирование этих правил может привести к краже паролей от банковских приложений, перехвату переписки и даже использованию вашего интернета для противоправных действий. Не ленитесь менять настройки — это ваша цифровая безопасность.

Ранее Life.ru писал, что россиян предупредили о штрафе до 200 тысяч рублей за подключение к соседскому Wi-Fi. Если роутер открыт, доказать, что подключение произошло вопреки воле хозяина, почти невозможно. Однако доступ, полученный путём подбора пароля или с помощью специальных программ, считается вмешательством в работу сети.