В МВД предупредили о признаках попадания номера в базу мошенников

Массовые и регулярные попытки мошеннических атак могут указывать на то, что номер телефона оказался в базах кол-центров злоумышленников. Об этом сообщили в в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Пользователи могут сталкиваться не с единичными попытками обмана, а с целыми сериями различных сценариев одновременно. Речь идёт о потоках сообщений с разными предлогами — от доставки и перерасчёта пенсий до медицинских обследований, домовых чатов, посылок и уведомлений о якобы взломанных аккаунтах.

«Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как «активный» — например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне Дня России злоумышленники могут активизировать схемы с так называемыми «праздничными выплатами» и «государственными подарочными сертификатами». Гражданам в этот период нередко рассылают сообщения со ссылками на якобы получение 10–15 тысяч рублей от государства. При этом подобные «меры поддержки» на деле создаются мошенниками.