Студентов предупредили о новой схеме мошенников с угрозой отчисления

Мошенники нашли новый подход к студентам: теперь они притворяются сотрудниками деканата и давят угрозой отчисления. О схеме обмана РИА «Новости» рассказал специалист по информационной безопасности Александр Лунёв.

По его словам, злоумышленники давят на самое больное — пугают проверкой документов или представляются чиновниками из госструктур. Напуганный студент действует на эмоциях и уже не способен трезво оценить ситуацию. Сначала ему пишет якобы сотрудник деканата с предупреждением о грядущем отчислении за неуспеваемость, а затем выманивает код из СМС, чтобы взломать аккаунт.

Лунёв перечислил тревожные звоночки. Если собеседник требует никому не рассказывать о разговоре, торопит с решением, предлагает срочно перейти в другой мессенджер или переслать личные данные — это стопроцентный обман. В таких случаях нужно немедленно класть трубку и перепроверять информацию через официальные каналы.

«Если во время разговора возникает ощущение давления, лучше сделать паузу, завершить общение и перепроверить информацию через официальный канал связи. Настоящие сотрудники учебных заведений или государственных организаций не требуют сообщать пароли и коды подтверждения», — подчеркнул он.

Для защиты эксперт советует не кликать по ссылкам из незнакомых писем, использовать браузер с защитой от фишинга и обязательно включать двухфакторную аутентификацию во всех важных сервисах. Также стоит навести порядок в соцсетях и удалить заброшенные старые аккаунты. Главное правило остаётся незыблемым: большинство атак начинается не с технического взлома, а с попытки обмануть человека. Внимательность и критическое мышление по-прежнему лучшая защита.

Ранее стало известно, что аферисты нашли способ нажиться на выпускниках, запустив под видом готовых ответов на ЕГЭ и ОГЭ откровенно вредоносные программы. В Сети множество сайтов, Telegram-каналы и сообщества с заманчивыми предложениями купить «слив» реальных заданий или просто перейти по специальной ссылке. Школьник качает файл, а вместе с ним — вирус, открывающий преступникам доступ к банковским приложениям и личным данным.