В МВД раскрыли трёхэтапную схему работы дистанционных мошенников

Дистанционные аферисты действуют по трём этапам. Сначала жертву психологически обрабатывают, затем создают стрессовую ситуацию, после чего граждане сами добровольно отдают деньги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«На первоначальном этапе… истинной целью является психологическое воздействие», — пояснили в ведомстве. Кража персональных или учётных данных может вообще не происходить.

Далее наступает фаза создания стрессовой обстановки. Тон общения резко меняется.

«Реальность угрозы подкрепляется поступлением на телефон жертвы СМС-сообщений от микрофинансовых организаций, содержащих коды подтверждения. Жертву убеждают, что её учётные записи и денежные средства находятся под контролем злоумышленников», — рассказали в МВД.

На заключительном этапе мошенники предлагают выход из ситуации: добровольно перевести или передать средства. Якобы для их декларирования или защиты от преступников. С жертвой выходит на связь лицо, представляющееся уполномоченным разобраться в происходящем.

«Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных, надзорных органов либо представителями несуществующих организаций», — уточнили в министерстве.

Для психологического эффекта аферисты демонстрируют поддельные доверенности, оформленные на лиц из реестра террористов и экстремистов.

Для вывода похищенных средств преступники используют курьеров, карты и счета дропперов, а также специальное вредоносное программное обеспечение.

Ранее Life.ru писал, что в России выявлена новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники покупают на маркетплейсах неактивированные сим-карты, удалённо активируют их через «Госключ», получив незаконный доступ к «Госуслугам», и совершают массовые звонки, пока операторы не заблокируют подозрительный трафик.