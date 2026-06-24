В Приморье 4-летняя девочка погибла при пожаре из-за игры с зажигалкой

В селе Свиягино (Спасский район Приморского края) 4-летняя девочка погибла при пожаре, устроенном во время игры с зажигалкой. Об этом сообщила прокуратура региона. Уголовное дело в отношении матери ребёнка направили в суд.

Трагедия произошла в апреле в частном доме на улице Комсомольской. 43-летняя женщина оставила дочь без присмотра. Ребёнок нашёл зажигалку в доступном месте и решил поиграть с ней. В результате возникло возгорание. Девочка получила множественные ожоги и погибла от острого отравления угарным газом.

В момент пожара в доме также находился годовалый внук подсудимой. Мальчик получил тяжкий вред здоровью. Прокурор города Спасска-Дальнего утвердил обвинительное заключение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в посёлке Большой Луг Иркутской области ночью загорелся частный дом. Когда спасатели прибыли на место, крыша здания была полностью охвачена огнём. Пламя удалось потушить примерно за полчаса. После разбора завалов в доме обнаружили тела взрослого и ребёнка. Ещё один человек получил травмы.