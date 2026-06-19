Два человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске
В Новосибирске в доме на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Травников в соцсетях.
Пожар в Новосибирске. Видео © MAX / МЧС Новосибирской области
На месте происшествия работали сотрудники МЧС России. С помощью трёхколенной лестницы они спасли четырёх человек из опасной зоны. В настоящее время они переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь, ведутся работы по ликвидации возгорания. Для беспрепятственной работы по ликвидации пожара экипажи ГИБДД перекрыли улицы Народная и Богдана Хмельницкого
Ранее сообщалось, что в Самаре в результате пожара в пятиэтажном доме после взрыва газа погибли два человек, ещё 12 жителей пострадали. Инцидент произошёл 14 июня в доме №20 по улице 22-го Партсъезда. Возгорание началось на первом этаже после взрыва бытового газа, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи.
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Обложка © MAX / МЧС Новосибирской области