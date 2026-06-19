Два человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске

В Новосибирске в доме на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Травников в соцсетях.

Пожар в Новосибирске. Видео © MAX / МЧС Новосибирской области

На месте происшествия работали сотрудники МЧС России. С помощью трёхколенной лестницы они спасли четырёх человек из опасной зоны. В настоящее время они переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь, ведутся работы по ликвидации возгорания. Для беспрепятственной работы по ликвидации пожара экипажи ГИБДД перекрыли улицы Народная и Богдана Хмельницкого