В Самаре горит магазин, огонь перекинулся на второй этаж жилого дома

В Самаре горит многоквартирный дом. О происшествии сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

Место происшествия. Видео © МАКС / МЧС Самарской области

Инцидент случился сегодня вечером в районе 22 Партсъезда. Местные жители рассказали SHOT, что услышали мощный хлопок и заметили столб дыма, заметный за несколько километров. Очаг возгорания находился в магазине на первом этаже здания.

По данным телеграм-канала, когда пламя перекинулось на одну из квартир, произошла детонация. Источником взрыва, предположительно, стал именно газовый баллон. Спасателям пришлось выводить людей по приставным лестницам.

В МЧС предварительно сообщили, что никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы, обстоятельства уточняются.

Накануне в Люберецком городском округе загорелся хостел «Чкалофф», расположенный в посёлке Чкалово. Пламя быстро набрало силу, очевидцы сообщали о сильном задымлении в районе происшествия.