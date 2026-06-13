В подмосковных Люберцах загорелся хостел «Чкалофф»

По данным телеграм-канала, мощный огонь охватил здание хостела «Чкалофф», расположенного в посёлке Чкалово. Очевидцы сообщают о сильном задымлении в районе ЧП. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне огонь уничтожил огромный склад американской медицинской компании Medline Industries площадью 93 тыс. кв. м. Были эвакуированы соседние объекты, в том числе склады FedEx и Amazon. Medline заявила, что все её сотрудники и обслуживающий персонал в безопасности. Мэр города Трейси Дэн Арриола отметил, что пожар разгорелся в промышленной зоне, далеко от жилых кварталов.