Детей срочно эвакуировали из лагеря «Чемпион» на озере Арахлей из-за пожара

В детском лагере «Чемпион» на озере Арахлей загорелся жилой корпус. Сообщение о пожаре поступило 13 июня в 13:07. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Забайкальского края в Максе.

Когда первые пожарные расчёты прибыли на место, из окон валил густой чёрный дым. В 14:15 возгорание локализовали на площади 200 кв. метров, в 14:30 сбили открытое пламя. Полностью пожар потушили к 16:45.

Всего в тушении участвовали 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 14 человек и 4 машины. Причины возгорания устанавливают инспекторы госпожнадзора.

До приезда спасателей из здания вывели 71 человека — 63 ребёнка и 8 взрослых. Никто не пострадал.

Ранее в Ставропольском крае загорелся Свято-Никольский храм, которому около двухсот лет. Пожар в Ессентуках на Оборонной улице охватил 300 квадратных метров. Возгоранию присвоили второй ранг сложности — это говорит о высокой интенсивности огня. По предварительным данным, никто не пострадал.