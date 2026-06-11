Огонь охватил святыню: В Ессентуках горит старинная церковь, пережившая два века

В Ставропольском крае произошёл пожар в Свято-Никольском храме, которому около 200 лет. Возгорание охватило значительную площадь здания. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Ставропольском крае вспыхнул пожар в 200-летнем Свято-Никольском храме. Видео © Telegram / Ессентуки LIFE Новости

Инцидент произошёл в городе Ессентуки на Оборонной улице. По данным ГУ МЧС по региону, огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров. К тушению привлечены экстренные службы, которые оперативно прибыли на место происшествия. Обстановка находится под контролем пожарных расчётов.

Мэр города Владимир Крутников сообщил, что пожару присвоен второй ранг сложности, что говорит о повышенной интенсивности возгорания. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее в Иркутской области ночью произошёл пожар в частном доме, расположенном в посёлке Большой Луг. Огонь полностью охватил крышу строения. После тушения и разбора конструкций были обнаружены тела взрослого и ребёнка. Ещё один человек получил травмы различной степени тяжести.