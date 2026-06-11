В КНР при взрыве в Гуанси погибли семь человек, ещё 17 пострадали

В китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе произошёл взрыв, в результате которого погибли не менее семи человек, ещё 17 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы власти.

Семь человек погибли в результате взрыва в Китае. Видео © X / Aric Chen

По данным региональной администрации, пострадавшие доставлены в больницы, их состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет. Власти также заявили, что версия с аварией на газопроводе исключена. Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной взрыва, на месте продолжается проверка.

Ранее Life.ru писал, что три человека пострадали при пожаре в жилом доме в московском районе Солнцево. По предварительным данным, во время ремонтных работ загорелись балконы и облицовка фасада. На место оперативно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи. Для дальнейшего лечения двух человек госпитализировали в больницы, одному — медики оказали помощь на месте.