При пожаре в жилом доме в московском Солнцеве пострадали три человека

Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в московском районе Солнцево. Данную информацию передали в столичном департаменте здравоохранения.

При пожаре в жилом доме в Солнцеве пострадали три человека, двое госпитализированы. Видео © Telegram / Московская медицина

По предварительным данным, во время ремонтных работ загорелись балконы и облицовка фасада. На место оперативно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи.

«В результате пожара травмы различной степени тяжести получили три человека. Для дальнейшего лечения двух человек госпитализировали в больницы, одному — медики оказали помощь на месте», — говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошёл на улице Авиаторов, в одном из многоэтажных домов загорелась квартира. По словам очевидцев, они слышали звуки, похожие на взрывы. Вместе с тем из крыши здания валил дым. как выяснилось, огонь вспыхнул в одной из квартир и начал перекидываться на конструкции здания. Информация о площади возгорания уточняется.