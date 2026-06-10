Незаконные врезки в газопровод могли стать причиной ЧП в Дагестане

В дагестанском Кизилюрте расследуют причины взрыва на газопроводе, среди которых рассматривается версия о незаконных врезках в магистраль. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Ситуация осложняется тем, что в охранной зоне газораспределительной станции (ГРС) находятся 21 жилой дом. Эти строения были возведены до разработки генеральных планов, что делает их снос проблематичным, несмотря на законодательные нормы. Власти ищут решение для расселения проживающих там людей.

В ходе вчерашнего пожара было эвакуировано свыше 140 человек, большинство из которых уже вернулись в свои дома. В настоящее время наблюдаются перебои с подачей газа в Кизилюрте, а также в Кизилюртовском и Хасавюртовском районах.

А ранее глава города Кизилюрт Саид Маматханов выступил с официальным опровержением слухов о подрыве магистрального газопровода Моздок — Казимагомед. По его словам, в соцсетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных домыслов. Маматханов призвал граждан не поддаваться панике и не тиражировать неподтверждённые версии. По предварительным данным, причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода.