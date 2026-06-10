В районе Солнцево в Москве произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного дома. По словам очевидцев, во время возгорания были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Солнцево загорелась квартира, пожар перекинулся сразу на несколько балконов. Видео © Telegram / Ново-Переделкино, Солнцево и Москва

Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме на улице Авиаторов. Огонь охватил одну из квартир и начал распространяться по конструкциям здания. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится тушение пожара. Информация о площади возгорания и причинах его возникновения уточняется. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» получил повышенный уровень сложности. Огню присвоен четвёртый ранг, что свидетельствует о значительном масштабе возгорания и необходимости усиленных сил для его ликвидации. На месте происшествия продолжают работать подразделения МЧС России и спасательной службы региона.