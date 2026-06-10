Пауэрбанки, электросамокаты и не только: Устройства, которые чаще всего становятся причиной пожаров летом

Летом риск возгорания бытовой техники возрастает прежде всего из-за перегрева электронных компонентов и аккумуляторов. Высокая температура окружающей среды ухудшает отвод тепла, а многие устройства дополнительно нагреваются во время работы или зарядки. В результате даже исправная техника может оказаться в условиях, близких к предельным режимам эксплуатации. Об этом Life.ru рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

По словам специалиста, наиболее чувствительными к жаре являются устройства с литий-ионными аккумуляторами: смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки, электросамокаты, электровелосипеды и другие средства индивидуальной мобильности. Такие аккумуляторы рассчитаны на работу в определённом температурном диапазоне. При перегреве внутри элемента ускоряются химические реакции, выделяется дополнительное тепло, а структура внутренних компонентов начинает деградировать.

Если температура продолжает расти, возможно развитие так называемого теплового разгона — процесса, при котором аккумулятор начинает нагревать сам себя. В этом режиме происходит выброс горячих газов, задымление и последующее воспламенение. Алексей Юрасов Профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА

Особенно опасны ситуации, когда аккумуляторные устройства оставляют под прямыми солнечными лучами, в закрытом автомобиле или на застеклённом балконе. Дополнительный нагрев во время зарядки создаёт ещё большую нагрузку на аккумуляторные элементы и систему управления питанием.

Повышенного внимания требуют и зарядные устройства, в жаркую погоду охлаждение электронных компонентов становится менее эффективным. Если используются некачественные зарядные устройства либо повреждённые кабели, возрастает вероятность перегрева отдельных элементов схемы и выхода их из строя.

Одной из наиболее распространённых причин бытовых пожаров остаются перегруженные удлинители и сетевые фильтры. Летом к ним одновременно подключают вентиляторы, мобильные кондиционеры, зарядные станции, бытовую электронику и другие приборы. При превышении допустимой нагрузки начинают нагреваться контактные группы и проводники.

«Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее развивается этот процесс. В местах плохого контакта нагрев может достигать значений, достаточных для оплавления изоляции и воспламенения окружающих материалов», — предупреждает эксперт.

Кондиционеры также требуют особого внимания в летний период, так как часто они работают длительное время без перерывов. Однако основную опасность обычно представляет не сама работа устройства, а отсутствие обслуживания. Загрязнённые теплообменники, скопившаяся внутри пыль, изношенные электрические соединения и неисправности силовой электроники ухудшают охлаждение отдельных узлов и приводят к их перегреву.

Ранее Life.ru писал, как безопасно пользоваться кондиционером летом. Устройство не подаёт свежий воздух с улицы, а охлаждает тот, который уже находится в помещении. При отсутствии проветривания в помещении растёт концентрация углекислого газа. Это может вызывать сонливость и быструю усталость. Кроме того, кондиционеры пересушивают слизистые оболочки и способны усиливать симптомы аллергии, астмы и кашля. Учёные рекомендовали поддерживать температуру на уровне 22–25 °C, регулярно очищать фильтры и не находиться под прямым потоком холодного воздуха.