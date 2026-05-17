Пневмония или обморок: Россиянам объяснили, как не угробить здоровье кондиционером

Учёные из Перми составили подробные рекомендации по безопасному использованию кондиционеров, чтобы избежать пневмонии, потери сознания и других проблем со здоровьем. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на специалистов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Эксперты подчеркнули, что кондиционер охлаждает только воздух внутри помещения, а не приносит свежий с улицы.

«Воздух, который внутренний блок забирает из комнаты, охлаждается и возвращается обратно», — пояснил старший преподаватель кафедры Антон Логинов.

В результате отсутствия притока свежего кислорода в крови повышается концентрация углекислого газа, что провоцирует сонливость и быструю утомляемость. Кроме того, кондиционеры сильно пересушивают слизистые, усиливая аллергию, астму и кашель.

Учёные рекомендуют поддерживать температуру в пределах 22–25 °C и избегать резких перепадов с уличной температурой. Важное внимание стоит уделять чистоте фильтров — в загрязнённых устройствах может размножаться бактерия легионелла, вызывающая тяжёлую форму пневмонии с риском дыхательной недостаточности.

Также категорически не рекомендуется спать или работать под прямым потоком холодного воздуха, так как это способно вызвать невралгию и мышечные спазмы.

Ранее медики предупредили россиян о потенциальной опасности бытовой техники. Особенно подвержены риску пользователи фенов, микроволновых печей и аэрогрилей. Специалисты отмечают, что эти устройства могут выделять ультрадисперсные частицы с содержанием тяжёлых металлов.