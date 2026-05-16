Холодный расчёт: Россиянка «купила голоса» в домовом чате, чтобы установить кондиционер

В элитном жилом комплексе «Ленинград» в Петербурге разгорелся скандал из-за попытки жительницы незаконно установить кондиционер. Соседи подозревают, что женщина использовала купленную на чёрном рынке базу данных собственников для подделки голосования, пишет Baza.

Конфликт начался с того, что Юлия повесила внешний блок на балконе возле пожарной лестницы. Жильцы указали на нарушение правил безопасности, и тогда женщина решила узаконить установку через общее собрание. Она организовала сбор подписей и якобы набрала около тысячи голосов.

Часть соседей заявила, что не участвовала в процедуре: одни были за городом, другие изначально выступали против. Позже в домовом чате появились скриншоты переписки, где сообщник Юлии хвастался покупкой базы данных собственников за 60 тысяч рублей — с паспортами и телефонами.

Петербурженка купила базу данных жильцов за 60 тысяч ради установки кондиционера.

Товарищество собственников недвижимости отменило итоги голосования и подало заявление в полицию. А машину председателя ТСН на подземной парковке облили удалителем краски — женщина связывает инцидент с конфликтом вокруг кондиционера.

