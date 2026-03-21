Мошенники стали чаще разводить россиян, используя слитую базу данных СДЭК

Мошенники активизировали схему обмана граждан с использованием данных из слитой базы службы доставки СДЭК. По данным Telegram-канала SHOT, россиянам массово звонят аферисты, представляясь сотрудниками компании.

Людям сообщают, что посылка доставлена, называют личные данные жертвы и предлагают услугу курьера, после чего просят назвать код, который приходит на телефон. Однако на самом деле это пароль для входа на «Госуслуги». Получив доступ к порталу, мошенники оформляют доверенность на управление финансами и имуществом жертвы.

Затем начинают поступать сообщения от банков и МФО об одобрении кредитов. Позже россиянам звонят якобы из ФСБ или Росфинмониторинга, убеждая, что они стали жертвами аферистов, и требуют перевести деньги на «безопасные» счета. В некоторых случаях жертв втягивают в преступную деятельность.

Так произошло с подельниками Даниила Секача, обвиняемого в разбойном нападении и убийстве бизнесвумен в Москве. 22-летняя Софья, соучастница преступления, рассказала, что её обрабатывали мошенники после заказа подарка через СДЭК. Ей угрожали убийством родителей, если она не выполнит задание — не принесёт Секачу болгарку и не передаст украденные деньги и драгоценности другому курьеру.