Сообщница футболиста-убийцы попала в замес после того, как заказала брату подарок

Курьерша-подельница футболиста Даниила Секача, убившего бизнесвумен в Москве, оказалась втянута в мошенническую схему после обычного онлайн-заказа подарка для брата. 22-летняя София рассказала Life.ru, что аферисты запугивали её расправой над родными.

Девушка поведала, что преступники, втянувшие её в криминальную историю, не давали ей прохода — осаждали звонками и сообщениями. Злоумышленники грозились убить всю её семью и лишить имущества. София призналась, что пыталась избавиться от назойливых контактов, но аферисты моментально создавали новые учётные записи и продолжали террор. Условие было жёстким: доставить Секачу болгарку и переправить награбленное из сейфа другому посыльному — иначе родителей не станет.

В суд вместе с обвиняемой явился её парень. Он полагает, что мошенники обрабатывали девушку на протяжении двух суток. Молодой человек поделился, что перед самым задержанием возлюбленная жаловалась на кошмары и ломоту в ногах. При этом, как он уверяет, о преступных планах даже не догадывался.

Родные убеждены: София пала жертвой изощрённых аферистов, виртуозно владеющих психологическим давлением и современными технологиями взлома. Сегодня суд отправил соучастницу разбоя под стражу до 14 мая.

Напомним, что 14 марта спортсмен Даниил Секач, выполняя инструкции мошенников, вломился в квартиру на Строгинском бульваре. Дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки, которая тут же выскочила на улицу предупредить мать. Пока футболист выбрасывал из окна ценности и наличные, женщина успела вернуться. Нападавший жестоко избил её, от полученных травм бизнесвумен скончалась на месте. Секач и подросток провели ночь в помещении с телом убитой. Фигуранту уже предъявлены обвинения, включая изнасилование.