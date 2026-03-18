Сообщница футболиста-убийцы Секача оказалась гражданкой Швейцарии

На судебном заседании по делу о пособничестве футболисту Даниилу Секачу стали известны новые детали о фигурантке Софии. Известно, что она является гражданкой Швейцарии. Её семья переехала в Россию после начала СВО из-за плохого отношения к русским. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Задержанная по делу Секача девушка София. Видео © Life.ru

Суд рассматривает вопрос о мере пресечения. Правоохранительные органы настаивают на заключении под стражу. По версии следствия, обвиняемая могла содействовать подозреваемому. При этом в ведомстве считают, что она может продолжить противоправную деятельность.

В то же время в учебном заведении и на работе девушку характеризуют положительно. По словам знакомых, она проявляла себя как спокойный и трудолюбивый человек.