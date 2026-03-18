Сообщница футболиста-убийцы Секача оказалась гражданкой Швейцарии
На судебном заседании по делу о пособничестве футболисту Даниилу Секачу стали известны новые детали о фигурантке Софии. Известно, что она является гражданкой Швейцарии. Её семья переехала в Россию после начала СВО из-за плохого отношения к русским. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Задержанная по делу Секача девушка София. Видео © Life.ru
Суд рассматривает вопрос о мере пресечения. Правоохранительные органы настаивают на заключении под стражу. По версии следствия, обвиняемая могла содействовать подозреваемому. При этом в ведомстве считают, что она может продолжить противоправную деятельность.
В то же время в учебном заведении и на работе девушку характеризуют положительно. По словам знакомых, она проявляла себя как спокойный и трудолюбивый человек.
Напомним, 14 марта спортсмен Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизнесвумэн прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Известно, что по делу разыскивают четвёртого одозреваемого.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © Life.ru