Сообщницу убившего бизнесвумен футболиста Секача отправили в СИЗО до 14 мая

Суд избрал меру пресечения для девушки, проходящей по делу футболиста Даниила Секача. 22-летнюю фигурантку Софию отправили под стражу до 14 мая. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

На заседании девушка просила о домашнем аресте. Однако следствие настаивало на более строгой мере, указывая на риск возможного бегства. Одним из аргументов стало наличие у обвиняемой гражданства Швейцарии.

Защита представила положительные характеристики. Отмечалось, что девушка владеет несколькими языками, играет на скрипке и хорошо учится. Во время заседания она вела себя спокойно. В зале присутствовали её родители и возлюбленный. Также фигурантка заявила о тяжёлом эмоциональном состоянии и жаловалась на головную боль.