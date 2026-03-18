Сообщницу убившего бизнесвумен футболиста Секача отправили в СИЗО до 14 мая
Суд избрал меру пресечения для девушки, проходящей по делу футболиста Даниила Секача. 22-летнюю фигурантку Софию отправили под стражу до 14 мая. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
На заседании девушка просила о домашнем аресте. Однако следствие настаивало на более строгой мере, указывая на риск возможного бегства. Одним из аргументов стало наличие у обвиняемой гражданства Швейцарии.
Защита представила положительные характеристики. Отмечалось, что девушка владеет несколькими языками, играет на скрипке и хорошо учится. Во время заседания она вела себя спокойно. В зале присутствовали её родители и возлюбленный. Также фигурантка заявила о тяжёлом эмоциональном состоянии и жаловалась на головную боль.
Напомним, 14 марта спортсмен Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизнесвумэн прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Известно, что по делу разыскивают четвёртого одозреваемого.
