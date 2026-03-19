Несовершеннолетний сообщник футболиста-убийцы Секача рассказал о новом «курьере»

Следствие допросило 17-летнего подростка, который оказался соучастником дела футболиста Даниила Секача. На допросе он рассказал про ещё одного курьера, участвующего в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По словам подростка, он получил пакет с деньгами и украшениями от 22-летней девушки Софии рядом с местом преступления. После этого передал его другому человеку на детской площадке в том же дворе. По словам задержанного, с девушкой он ранее знаком не был — её внешность ему заранее описал «куратор».

Подростка задержали накануне, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Известно, что он занимался футболом.

Само преступление произошло 14 марта на Строгинском бульваре. По версии следствия, злоумышленник проник в жильё по указанию аферистов, рассчитывая похитить ценности. Когда хозяйка вернулась домой, он напал на неё — женщина погибла. После этого фигурант и дочка убитой оставались в квартире до утра. По делу продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы ищут ещё одного возможного участника.