Трёх членов хакерской ОПГ задержали в Челябинске после взлома базы данных

Челябинская область стала ареной операции по борьбе с киберпреступностью. Сотрудники регионального управления ФСБ совместно со следователями СК задержали трёх человек, подозреваемых в создании организованной группы хакеров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники использовали специальное вредоносное программное обеспечение. С его помощью они получили незаконный доступ к базе данных одной из государственных структур.

Фигуранты подозреваются в незаконном использовании, сборе и хранении персональной информации жителей. Дело возбуждено по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 272.1 УК РФ (деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору). На данный момент проводятся неотложные следственные мероприятия. Оперативники выясняют, кому именно хакеры могли продать украденные базы. Расследование продолжается. Устанавливаются имена возможных соучастников.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. Один из обвиняемых вышел на представителя украинской военной разведки и передавал ему фото, видео и координаты объектов ВС РФ. Второй собирал персональную информацию о бойцах теробороны.