Эвакуировали FedEx и Amazon: Мощнейший пожар охватил склады медкомпании в США

Огромный склад американской медицинской компании Medline Industries площадью 93 тыс. кв. м уничтожил огонь, сообщает NBC News. Из-за крупнейшего пожара были эвакуированы соседние объекты, в том числе склады FedEx и Amazon.

Medline заявила, что все её сотрудники и обслуживающий персонал в безопасности. Мэр города Трейси Дэн Арриола отметил, что пожар разгорелся в промышленной зоне, далеко от жилых кварталов.

Пожар на складе в Калифорнии. Видео © X / E X X ➠A L E R T S

Глава пожарной службы Трэйси Рэндалл Брэдли сообщил о проблемах при тушении — при проникновении в здание система пожаротушения не сработала, а в гидрантах не оказалось воды. Пламя охватило склад за полчаса, и на его тушение уйдут несколько дней. По оценке местных властей, этот пожар вошёл в четверку крупнейших складских пожаров в истории США.

Ранее в США взорвался резервуар на целлюлозно‑бумажном комбинате Nippon, вслед за взрывом начался крупный пожар. Инцидент произошёл в Лонгвью на юге штата Вашингтон. Пострадали восемь работников и один пожарный, — по предварительным данным, на предприятии произошёл прорыв резервуара с белым щёлоком.