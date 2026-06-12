Взрыв разрушил спортзал в Амстердаме, есть раненые

Мощный хлопок разрушил круглосуточный спортивный зал на западе Амстердама. Инцидент случился около полуночи 12 июня, и под руинами до сих пор могут находиться люди, передаёт телеканал NOS.

Сразу после происшествия спасатели извлекли из-под завалов семерых пострадавших. Двоих пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. К утру появились признаки того, что внутри повреждённой конструкции ещё кто-то есть. На место стянули дроны и кинологов, а из-за угрозы нового обрушения решено задействовать кран для частичной разборки строения. По оценкам властей, спасательные работы могут затянуться как минимум до вечера.

Причина взрыва пока не установлена. Полиция отрабатывает все версии. Владелец зала сообщил журналистам, что камера зафиксировала хлопок «под полом здания», где находились газовые коммуникации, трансформаторная подстанция и склады. Однако оператор электросетей Liander следов взрыва газа не обнаружил и настаивает на дополнительном расследовании.

Из-за ЧП эвакуировали жильцов соседней девятиэтажки. Примерно сто человек, не сумевших найти ночлег самостоятельно, разместили в гостинице. Без света остались 233 домохозяйства, подача газа в районе временно прекращена.

Тем временем в деле появились первые фигуранты. Полиция Амстердама подтвердила задержание нескольких человек и конфискацию ряда автомобилей. Количество подозреваемых и суть обвинений пока не раскрываются. Стражи порядка изучают записи с камер наблюдения, опрашивают местных жителей и призывают свидетелей, находившихся около места происшествия вскоре после полуночи, поделиться информацией.

Ранее местные СМИ сообщили о сильном пожаре в Киевской области. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв. Спасательные подразделения продолжают ликвидацию огня, причём, согласно прогнозам, тушение способно затянуться на всю ночь.