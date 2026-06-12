Три человека погибли и пятеро пострадали при взрыве трубы в Усть-Луге
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В Кингисеппском районе Ленинградской области три человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник.
По данным издания, трагедия произошла в посёлке Усть-Луга, около квартала Ленрыба. При испытании трубы случилась разгерметизация, за которой последовал взрыв ГСМ.
Ранее в посёлке Большой Луг Иркутской области загорелся частный дом. В пожаре погибли ребёнок и взрослый. Ещё один человек получил травмы.
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