Ночной пожар в приюте под Тверью унёс жизни 19 собак

Крупный пожар в приюте Тверской области привёл к гибели 19 собак. О случившемся рассказали представители региональной общественной организации помощи животным «Шанс на жизнь».

Спастись из огня удалось лишь трём питомцам. Все они получили ожоги разной степени тяжести, их состояние сейчас оценивается как крайне тяжёлое и нестабильное.

В организации назвали произошедшее трагедией невероятных масштабов. Сотрудницы приюта работали на месте до трёх часов ночи, а ранним утром уже связались с постоянными волонтёрами.

Выяснилось, что постройка, где содержали животных, полностью сгорела. Уничтоженным оказалось и всё имущество — подстилки, корм, медикаменты.

В связи с ЧП руководство «Шанса на жизнь» приняло решение о срочном поиске ночных охранников, наличие которых позволило бы избежать этой трагедии. Планируется нанять трёх человек для посменной работы, без вредных привычек и с ответственным отношением к питомцам.

Волонтёры объявили экстренный сбор помощи. Сейчас остро требуются лекарства, подстилки, мясная продукция и рабочие руки для разбора завалов.

Ранее в Забайкальском крае произошло возгорание в детском лагере «Чемпион» на озере Арахлей. По данным пресс-службы МЧС региона, 13 июня загорелся жилой корпус, до прибытия пожарных из здания эвакуировали 63 ребёнка и 8 взрослых, никто не пострадал. Открытое пламя сбили в 14:30, а к 16:45 возгорание полностью ликвидировали на площади 200 квадратных метров.