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Регион
14 июня, 06:41

Пожар на морском терминале в кубанском посёлке Волна потушен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спасатели потушили пожар на морском терминале в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

«Возгорание на морском терминале в посёлке Волна Темрюкского района ликвидировано», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в жилом корпусе детского лагеря «Чемпион» на озере Арахлей вспыхнул пожар. К ликвидации возгорания привлекли 34 человека и 11 единиц спецтехники, в том числе от МЧС — 14 спасателей и 4 машины. Причины инцидента выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.

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Владимир Озеров
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