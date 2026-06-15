Число погибших при пожаре в Самаре возросло до двух, возбуждено уголовное дело
Обложка © VK / Иван Носков Глава города Самара
Количество жертв пожара в пятиэтажном жилом доме в Самаре увеличилось до двух человек. Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливают все обстоятельства трагедии и причины возгорания.
Напомним, пожар произошёл 14 июня в доме №20 по улице 22-го Партсъезда. Возгорание началось на первом этаже после взрыва бытового газа, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи. До этого сообщалось об одном погибшем и 12 пострадавших, среди которых двое детей. Двое пострадавших были госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. В результате пожара повреждены 24 квартиры. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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