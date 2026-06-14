Пожар в Самаре охватил 300 квадратов, горят квартиры со второго по четвёртый этаж

Квартиры первого подъезда со второго по четвёртый этаж горят в Самаре, где ранее прогремел взрыв газа. Спасатели локализовали возгорание. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Эту информацию передали в региональном управлении МЧС.

«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, происходит горение квартир 1-го подъезда со 2-го по 4-й этаж», — сообщает МЧС.

По предварительным данным спасателей, никто не погиб.

Для жителей дома организовали пункт временного размещения. Он работает на базе школы № 163. Глава администрации Советского района городского округа Самара Вадим Бородин сообщил, что специалисты сейчас выясняют причины произошедшего.

По информации властей, огонь начался с магазина. Затем пламя перекинулось на другие торговые помещения первого этажа. После этого загорелись жилые квартиры на верхних уровнях здания.

Известно, что при взрыве газа и пожаре в Самаре пострадали пять человек, включая двоих детей. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии. В прокуратуре региона уточнили, что в здании взорвался бытовой газ.