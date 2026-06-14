При взрыве газа и пожаре в Самаре пострадали пять человек, включая детей

В результате взрыва и последующего пожара в многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда в Самаре пострадали пять человек. Среди них оказались двое несовершеннолетних детей. Информацию подтвердили в региональном МЧС.

«На медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребёнка, спасено семь человек», — сообщает МЧС Самарской области.

Пожар в доме в Самаре. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области

Медики оценивают состояние четверых пострадавших как средней степени тяжести. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался бытовой газ. Это привело к началу пожара.

«Создан пункт временного размещения людей в школе 163», — сообщили в прокуратуре.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали мощный хлопок, затем увидели густой столб дыма. Очаг возгорания находился в магазине на первом этаже здания. Пламя быстро перекинулось на соседнюю квартиру. После этого произошла детонация газовоздушной смеси.