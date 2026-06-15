Один человек погиб при взрыве газа в Самаре, ещё 12 пострадали

В Самаре в результате пожара в пятиэтажном доме после взрыва газа погиб один человек, ещё 12 жителей пострадали. Двое из них находятся в больнице, сообщили в городской администрации.

«Погиб один человек, пострадало 12 человек, из них двое детей. Госпитализировано два человека. Остальным десяти пострадавшим после осмотра специалистами и оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Мэр Самары Иван Носков рассказал, что огонь повредил 24 квартиры. Для жителей развернули пункт временного размещения на базе школы. Дом отключили от газа и взяли под охрану полиции. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Всё случилось 14 июня на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда. Огонь быстро перекинулся на верхние этажи. По предварительным данным прокуратуры, причина — взрыв бытового газа. Сначала сообщалось о пяти пострадавших и семи спасённых.