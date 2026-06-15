Один погибший и 12 раненых: Life.ru публикует момент мощного взрыва в жилом доме Самары

Один человек погиб, ещё 12 получили ранения в результате мощного взрыва газа в жилом доме в Самаре. Telegram-канал SHOT опубликовал видео момента происшествия, вызвавшего пожар.

Момент взрыва газа в жилом доме в Самаре. Видео © Telegram / SHOT

Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже, после чего могла произойти детонация газа. Взрывной волной были повреждены межэтажные перекрытия между вторым и третьим этажами.

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В результате происшествия повреждены 24 квартиры. Из горящего здания были спасены семь человек.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали мощный хлопок, затем увидели густой столб дыма. Очаг возгорания находился в магазине на первом этаже здания. Пламя быстро перекинулось на соседнюю квартиру. После этого произошла детонация газовоздушной смеси.