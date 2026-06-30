Рядом с океанариумом в Архипо-Осиповке потушили крупный пожар

В селе Архипо-Осиповка Краснодарского края ликвидировали пожар, вспыхнувший утром 30 июня на территории рядом с океанариумом. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 07:23 по местному времени.

Огонь охватил тир и игровую зону на прилегающей к океанариуму открытой площадке. ГУ МЧС по региону подтвердило, что само здание аквариума не пострадало. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. К тушению привлекли 19 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет.

Очевидцы сообщали о сильном едком задымлении с запахом пластика и горелой резины. Огонь удалось сдержать, он не перекинулся на соседние строения, включая дельфинарий и другие развлекательные павильоны. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в посёлке Большой Луг Иркутской области ночью загорелся частный дом. Когда спасатели прибыли на место, крыша здания была полностью охвачена огнём. Пламя удалось потушить примерно за полчаса. После разбора завалов в доме нашли тела взрослого и ребёнка. Ещё один пострадал.