Пожару на электроподстанции в Люберцах присвоен повышенный ранг сложности

Пожару на электроподстанции в подмосковных Люберцах присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас». По предварительным данным, возгорание возникло в результате технической аварии. О пострадавших информации нет.

Пожар в Люберцах. Видео © Max / ГКУ МО «Мособлпожспас»

«Объявлен повышенный ранг пожара. В результате аварии некоторые районы остались без электричества», — уточняется в тексте в Max.

Как сообщалось, в Подмосковье загорелась электроподстанция, из-за чего Люберцы и Котельники частично остались без света. Инцидент произошёл на объекте 110 кВ «Красково». Местные жители рассказали, что слышали хлопок, после которого начались перебои с электричеством. Причины возгорания пока не установлены.