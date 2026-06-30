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30 июня, 14:18

Пожар начался на промышленном объекте в Запорожье после атаки дронов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

В городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Назначенная Киевом областная военная администрация уже отчиталась о последствиях. Сообщается об ударе дронами по объекту промышленной инфраструктуры и возникшем пожаре. В настоящее время в остающихся за противником районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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Армия России продолжает системные удары критической инфраструктуре противника. На днях Минобороны РФ сообщило о поражении двух АЗС в районе города Запорожье. Удар нанесли беспилотники дальнего действия «Герань-2 Сикер». Обе станции получили критические повреждения, на объектах начался пожар.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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