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Опубликовано 27 июня, 17:35

Российские «Герани» сожгли две автозаправки в районе Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские войска поразили две автозаправочные станции в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесён с применением беспилотников дальнего действия «Герань-2 Сикер». В Минобороны заявили, что обе АЗС получили критические повреждения. После попаданий на объектах начался пожар. Другие подробности о последствиях удара в сообщении не приводятся.

ВС РФ за сутки уничтожили пять локомотивов ВСУ «Геранью»
ВС РФ за сутки уничтожили пять локомотивов ВСУ «Геранью»

Ранее «Герань» взорвала подстанцию и оставила без питания предприятия в Сумщине. После атаки часть предприятий, связанных с обеспечением ВСУ, осталась без электроснабжения.

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Полина Никифорова
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