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Опубликовано 27 июня, 05:29

«Герань» взорвала подстанцию и оставила без питания предприятия в Сумщине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань-2 Сикер» по объекту энергетической инфраструктуры в Сумской области. После атаки часть предприятий, связанных с обеспечением ВСУ, осталась без электроснабжения. Министерство обороны России сообщило о поражении энергетического объекта в городе Конотоп.

Армия РФ ликвидировала энергообъект и отключила от сети предприятие в Сумщине. Видео © Минобороны России

«В результате удара по подстанции 330 кВ в населённом пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВФУ», — говорится в сообщении.

Вместе с сообщением военное ведомство опубликовало видеозапись атаки. Также были представлены кадры объективного контроля, на которых зафиксированы последствия нанесённого удара.

Новости СВО 27 июня: разгром ВСУ под Садками, бегство 93-й бригады из Константиновки, штурм Бачевска и сдача 327 зданий в Красном Лимане
Новости СВО 27 июня: разгром ВСУ под Садками, бегство 93-й бригады из Константиновки, штурм Бачевска и сдача 327 зданий в Красном Лимане

Ранее сообщалось о серии ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам и командным пунктам ВСУ. Три ФАБ-500 были использованы для поражения пункта временного размещения 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки Днепропетровской области.

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Милена Скрипальщикова
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