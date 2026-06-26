«Грибной» сезон: На видео сняли сброс девяти адских авиабомб на важные цели ВСУ
Девять ФАБ-500 уничтожили цели ВСУ в ДНР, Сумской и Днепропетровской областях
Обложка © Макс / Минобороны РФ
Минобороны России заявило о нанесении ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям и пунктам управления ВСУ в нескольких регионах. Ведомство показало видео сброса ФАБов и «ядерные грибы».
Видео © Макс / Минобороны РФ
Три авиабомбы были сброшены на пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки Днепропетровской области. Четырьмя авиабомбами поражён пункт управления беспилотниками 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Грузского в ДНР. Также двумя авиабомбами нанесён удар по пункту управления БПЛА 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великой Писаревки Сумской области.
«Нанесён удар по пункту управления БПЛА 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе населённого пункта Грузское в ДНР», — доложили в Минобороны РФ.
Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР. Боевиков настигла кара во время отхода из Красного Лимана.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.