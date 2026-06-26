«Грибной‎» сезон: На видео сняли сброс девяти адских авиабомб на важные цели ВСУ

Минобороны России заявило о нанесении ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям и пунктам управления ВСУ в нескольких регионах. Ведомство показало видео сброса ФАБов и «ядерные грибы».

Видео © Макс / Минобороны РФ

Три авиабомбы были сброшены на пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки Днепропетровской области. Четырьмя авиабомбами поражён пункт управления беспилотниками 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Грузского в ДНР. Также двумя авиабомбами нанесён удар по пункту управления БПЛА 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великой Писаревки Сумской области.

«Нанесён удар по пункту управления БПЛА 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе населённого пункта Грузское в ДНР», — доложили в Минобороны РФ.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР. Боевиков настигла кара во время отхода из Красного Лимана.