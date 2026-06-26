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26 июня, 09:12

«Грибной‎» сезон: На видео сняли сброс девяти адских авиабомб на важные цели ВСУ

Девять ФАБ-500 уничтожили цели ВСУ в ДНР, Сумской и Днепропетровской областях

Обложка © Макс / Минобороны РФ

Обложка © Макс / Минобороны РФ

Минобороны России заявило о нанесении ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям и пунктам управления ВСУ в нескольких регионах. Ведомство показало видео сброса ФАБов и «ядерные грибы».

Видео © Макс / Минобороны РФ

Три авиабомбы были сброшены на пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки Днепропетровской области. Четырьмя авиабомбами поражён пункт управления беспилотниками 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе Грузского в ДНР. Также двумя авиабомбами нанесён удар по пункту управления БПЛА 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великой Писаревки Сумской области.

«Нанесён удар по пункту управления БПЛА 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе населённого пункта Грузское в ДНР», — доложили в Минобороны РФ.

ВС РФ ФАБами выжгли группировку ВСУ в Гавриловке под Днепропетровском
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Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР. Боевиков настигла кара во время отхода из Красного Лимана.

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Андрей Бражников
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