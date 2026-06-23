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Регион
23 июня, 04:28

ВС РФ ФАБами выжгли группировку ВСУ в Гавриловке под Днепропетровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Удары фугасных авиационных бомб (ФАБ) войск РФ по позициям Вооружённых сил Украины в Гавриловке Днепропетровской области привели к её уничтожению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«В Гавриловке российские ФАБы практически уничтожили группировку противника. Основные рубежи обороны на этом участке фронта оказались оголёнными», — говорится в заявлении.

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ФАБ — это обширное семейство советских и российских неуправляемых (свободнопадающих) авиабомб основного назначения, предназначенных для поражения целей фугасным и осколочным действием. Аббревиатура указывает на тип боеприпаса, а цифровой индекс (например, ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000) означает его калибр (полную массу) в килограммах. В 2020-х годах массовое применение получили модернизированные версии со специальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные управляемые боеприпасы, позволяя бомбардировщикам наносить удары, не входя в зону ПВО противника.

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Тимур Хингеев
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