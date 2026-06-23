«Прикрывались людьми»: Спасённая старушка рассказала о заложниках ВСУ в ДНР

В городе Родинское (Красноармейский район) Донецкой Народной Республике украинские военные взяли в заложники 12 мирных жителей и угрожали убить их, если российские бойцы не позволят им уйти. Об этом ТАСС рассказала пожилая женщина, которую удалось спасти военнослужащим группировки «Центр». Её собственная семья была расстреляна украинскими солдатами.

«Они (украинские военные. — прим. Life.ru) прикрывались мирными людьми. Захватили в заложники где-то человек 12. Русские солдаты говорили, сдавайтесь, мы в плен вас возьмём, но вы хоть живы останетесь. Но они не захотели», — рассказала женщина. Она добавила, что, несмотря на угрозы, всех мирных жителей удалось спасти, а сами ВСУшники были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что ВСУ прикрываются жителями Никополя Днепропетровской области, откуда наносят удары по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. Украинские военные используют местное гражданское население в качестве живого щита, заявил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.