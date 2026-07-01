Свет и воду в городе — спутнике ЗАЭС включают по графикам из-за атак ВСУ

В Энергодаре, городе — спутнике Запорожской АЭС, сохраняются перебои с электричеством и водой из-за предыдущих атак ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«В результате предыдущих атак сохраняются сложности с энергоснабжением. В городе действует веерное отключение электроэнергии, подача воды осуществляется по графику», — рассказала она.

По словам Яшиной, по ночам на жителей города продолжается психологическое воздействие: над Энергодаром летает гексакоптер, транслирующий призывы покинуть свои дома. Обстановка в городе остаётся напряжённой. ВСУ регулярно обстреливают Энергодар, причём наиболее интенсивно — подъездную дорогу к населённому пункту, заключила она в беседе с ТАСС.

Накануне поступала информация, что в результате атаки украинских дронов пострадало здание проектно-конструкторского отдела Запорожской АЭС. Объект расположен за пределами основной территории станции. Повреждены также машины сотрудников. Жертв нет.