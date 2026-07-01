Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 12:33

Свет и воду в городе — спутнике ЗАЭС включают по графикам из-за атак ВСУ

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

В Энергодаре, городе — спутнике Запорожской АЭС, сохраняются перебои с электричеством и водой из-за предыдущих атак ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«В результате предыдущих атак сохраняются сложности с энергоснабжением. В городе действует веерное отключение электроэнергии, подача воды осуществляется по графику», — рассказала она.

По словам Яшиной, по ночам на жителей города продолжается психологическое воздействие: над Энергодаром летает гексакоптер, транслирующий призывы покинуть свои дома. Обстановка в городе остаётся напряжённой. ВСУ регулярно обстреливают Энергодар, причём наиболее интенсивно — подъездную дорогу к населённому пункту, заключила она в беседе с ТАСС.

ЗАЭС перешла на дизель-генераторы, радиационный фон и системы в норме
ЗАЭС перешла на дизель-генераторы, радиационный фон и системы в норме

Накануне поступала информация, что в результате атаки украинских дронов пострадало здание проектно-конструкторского отдела Запорожской АЭС. Объект расположен за пределами основной территории станции. Повреждены также машины сотрудников. Жертв нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar