ВСУ ударили по одному из ключевых центров ЗАЭС, пострадавших нет

В результате атаки беспилотников ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников. Пострадавших нет.

На ЗАЭС уточнили, что подразделение занимается техническим сопровождением эксплуатации энергоблоков, подготовкой решений по модернизации оборудования и продлением сроков работы станции. Фактически удар пришёлся по одному из ключевых инженерных центров, обеспечивающих работу объекта. При этом заявлено, что атака не привела к непосредственной радиационной угрозе.

Ранее сотрудник коммунальной службы погиб, а три местные жительницы получили ранения в результате атак Вооружённых сил Украины по Энергодару. Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.